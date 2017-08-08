Rol aldığı diziyle bir anda şöhreti yakalayan Elçin Sangu, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Oynadığı dizi bittikten sonra sessizliğe gömülen ünlü oyuncu, sevgilisi Yunus Özdiken ile Mikonos'ta tatil yapıyor. Mikonos'ta bir otelde konaklayan genç oyuncu, önceki gün şezlongta dinlenirken görüntülendi. Güzelliğiyle ilgi odağı olan oyuncu, görüntülendiğini fark edince toparlandı.
Kaynak: sabah.com.tr
Elçin Sangu sevgilisiyle tatilde!
Bir süredir ortalıkta görünmeyen Elçin Sangu, Mikonos'ta ortaya çıktı. Güzel oyuncu, sevgilisiyle tatil yapıyor.Magazin - 09 Ağustos 2017 06:00
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