Elçin Sangu sevgilisiyle tatilde!

Magazin - 09 Ağustos 2017 06:00

Rol aldığı diziyle bir anda şöhreti yakalayan Elçin Sangu, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Oynadığı dizi bittikten sonra sessizliğe gömülen ünlü oyuncu, sevgilisi Yunus Özdiken ile Mikonos'ta tatil yapıyor. Mikonos'ta bir otelde konaklayan genç oyuncu, önceki gün şezlongta dinlenirken görüntülendi. Güzelliğiyle ilgi odağı olan oyuncu, görüntülendiğini fark edince toparlandı.Kaynak: sabah.com.tr