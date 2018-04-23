2 bin lira ile başlayan artırmada kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu mücadelenin sonunda elbiseyi, ismini açıklamak istemeyen bir işadamı, eşi için 50 bin liraya satın aldı.
Elbisesini çocuklar için sattı!
Kıbrıs'ta sahneye çıkan Ebru Gündeş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine, sahnesinde mini bir açık artırma düzenledi.Magazin - 23.04.2018 09:47
Plansız bir şekilde gelişen açık artırma organizasyonu, Ebru Gündeş'in "Gelin bu geceyi daha özel kılalım" demesiyle başladı. Bin 200 kişinin katıldığı gecede Ebru Gündeş, sahnede giydiği elbisesini, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir Çocuk Destek Merkezi'ne bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkardı.
2 bin lira ile başlayan artırmada kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu mücadelenin sonunda elbiseyi, ismini açıklamak istemeyen bir işadamı, eşi için 50 bin liraya satın aldı.
2 bin lira ile başlayan artırmada kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu mücadelenin sonunda elbiseyi, ismini açıklamak istemeyen bir işadamı, eşi için 50 bin liraya satın aldı.
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Bağlantılar: Ebru Gündeş, Çocuk Destek Merkezi, konser
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