El Clasico'da zafer Barcelona'nın

Barça, Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 14'e yükseltti

Futbol - 23.12.2017 17:04
El Clasico'da zafer Barcelona'nın
İspanya Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 54'üncü dakikada Luis Suarez, 64'üncü dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 90+2'nci dakikada Aleix Vidal kaydetti. Barcelona bu sonucun ardından puanını 45'e yükseltirken, Real Madrid ise bir maç eksiğiyle 31 puanda kaldı. Ev sahibi ekipte Suarez'in şutunu çizgide elle çıkartan Dani Carvajal, 63'üncü dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. (DHA)
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Bağlantılar: Barcelona, Real Madrid

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