Ege'de korkutan depremler!

Ege Denizi'nde 5.4 ve 5.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Diğer Haberler - 01 Ağustos 2017 00:41
Ege'de korkutan depremler!
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Crete Yunanistan merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Türkiye saatiyle 00.29'da meydana gelen deprem yerin 23.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremden çok kısa bir süre sonra da 5.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
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Bağlantılar: Ege Denizi, deprem

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