Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diğer Haberler - 31 Temmuz 2017 19:43

Muğla'da Gökova Körfezi'nde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.



Yerin 4.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri ise Bodrum'a bağlı Çamlık Köyü olduğu kaydedildi.



DHA

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