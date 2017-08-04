Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diğer Haberler - 05 Ağustos 2017 06:55

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre saat 06.20'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



6.96 Km derinlikte meydana gelen depremin İzmir'in Dikili ilçesi'ne 15.86 Km uzaklıkta olduğu belirtildi.



DHA

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