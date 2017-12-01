Edis'e sevgilisinden büyük jest!

Magazin - 01.12.2017 10:49

Sevilen şarkıcı Edis, 11 yıllık sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan Edis, sevgilisiyle yeniden barıştı. Önceki gün sosyal medya hesabından sevgilini etiketleyerek bir paylaşımda bulunan Edis ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Liseden bu yana aşk yaşayan çifte takipçileri 'Artık evlenin' yorumunda bulundu.Önceki gün 27. yaşını kutlayan Edis'e sevgilisi doğum günü sürprizi yaptı. Partiye katılanlar arasında Edis'in bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Berfin Erdoğan da vardı. Partiden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)