Edis konser öncesi kilo verdi!
Son dönemin öne çıkan isimlerinden Edis, önceki akşam İstanbul'da bir alışveriş merkezinin sahnesinde sevenleriyle buluştu.
Magazin - 30.04.2018 10:14
'An' adlı yeni albümünün tanıtım konseri için yaklaşık iki aydır hazırlık yaptığını dile getiren Edis, "Hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalıştım. Allah tarafından bir şans... Bu kadar kısa zamanda bu kadar sevgiyle büyümenin başka tarifi yok. Gecem gündüzüm birbirine karıştı. Çok mutluyum. Yoğunluktan dolayı 7-8 kilo verdim. Ama spor yapmam da kilo vermemde etkili oldu” şeklinde konuştu.
Edis, lansman geccesinde ünlü bir markanın üç farklı kıyafetini giydi.
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