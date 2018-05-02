EDHO'da bir ayrılık daha!

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha yaşandı.

TV Dünyası - 02.05.2018 11:51
EDHO'da bir ayrılık daha!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da o isim de öldürüldü! Yaşar’ın intikamı acı oldu

Atv'nin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölümde bir ayrılık daha yaşadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde, köşeye sıkışan Reşit, Derya’yı rehin aldı. Hızır Çakırbeyli, Derya’ya bir şey olmaması için eli kolu bağlı beklerken, Yaşar’dan sürpriz bir hamle geldi. Arkadan sessizce yaklaşan Yaşar, ‘Derya’yı hak etmediğim doğrudur’ diyerek Reşit’i kafasından vurarak öldürdü. Böylece EDHO’ya 98. bölümde katılan usta oyuncu Seda Yıldız diziye veda etmiş oldu.
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