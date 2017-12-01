Eda Taşpınar’dan +18’lik paylaşım!

Eda Taşpınar'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Sosyete - 01.12.2017 13:33
Eda Taşpınar’dan +18’lik paylaşım!
Eda Taşpınar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyetik güzel bu sefer yine çok iddialı bir pozu Instagram'a yükledi. Altına da şu notu yazdı:

"Çok kötü şeyler yapıyorum ve onları gerçekten çok iyi yapıyorum"

İşte o kare:

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Bağlantılar: Eda Taşpınar

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