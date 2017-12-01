Eda Taşpınar’dan +18’lik paylaşım!

Sosyete - 01.12.2017 13:33

Eda Taşpınar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyetik güzel bu sefer yine çok iddialı bir pozu Instagram'a yükledi. Altına da şu notu yazdı:"Çok kötü şeyler yapıyorum ve onları gerçekten çok iyi yapıyorum"İşte o kare: