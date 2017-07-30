Eda Taşpınar özel fotoğrafçı tuttu!

Magazin - 30 Temmuz 2017 17:30

Eda Taşpınar, Instagram sayfasında birbirinden seksi fotoğraflar paylaşıyor.Bu fotoğraflar için; iki fotoğrafçı, bir de stil danışmanı çalıştırıyor. Haziran başından bu yana Mikonos’taki evinde tatil yapan Eda Taşpınar, Instagram sayfasında seksi fotoğraflar paylaşıyor. Bir karesi 5 dakikada 25 bin beğeni alan güzel bu işi ciddiye almış. Bir ekip kurmuş.Dönüşümlü olarak iki fotoğrafçı, bir de stil danışmanıyla çalışan Eda Taşpınar ekibine aylık 7 bin lira ödüyormuş.Kaynak: Pazar Postası