Eda Taşpınar: Önce taklit edersin!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyada ilginç bir paylaşıma imza attı.

Magazin - 05.12.2017 20:45
Eda Taşpınar: Önce taklit edersin!
Daha önce başkalarının fotoğraflarını instagram hesabından kendisininmiş gibi paylaşan Eda Taşpınar'ın, takipçilerini kandırmayı sürdürdüğü iddia edildi. Sosyetik güzel, bu kez kendisine ait olduğunu belirttiği internetteki bir fotoğraf ile çizim konusunda maharetli olduğunu dile getirdi.

Taşpınar, söz konusu paylaşımına, "Uykusuzluğun ekmeğini yiyen ben. Çizim çalışmam. Hikayeler anlatan gözler. Tek çizebildiğim şey gözler ve eller" notunu düştü. Dijital ortamda çizilen resimdeki gözyaşını silen Taşpınar, hakkında yapılan yorumlar üzerine paylaşımını sildi.

Eda Taşpınar, kendisini "Genellikle çizim ve boyama sanatı öğrenilirken, son 5 senedir öğrenmeye çalışıyorum, çalışma bir fotoğraftan ya da bulduğunuz başka bir resimden bakılarak yapılır. Yani önce taklit edersin ta ki hayal gücünden yapabilene dek" sözleriyle savundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: takvim.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!