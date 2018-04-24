Eda Taşpınar o pozu ihmal etmedi!
Sosyetik güzel EdaTaşpınar, sezonu Kuzey Afrika'nın egzotik şehirlerinden biri olan Marakeş'te açtı. Taşpınar, tatilinden kareleri Instagram hesabınan paylaşıyor.
Magazin - 24.04.2018 09:14
Yazın verdiği pozlarla dikkat çeken isimlerden biri Eda Taşpınar, kendisiyle özdeşleşen şezlong pozunu vermeyi ihmal etmedi.
Taşpınar o kareyi "Bu iş benden sorulur" notu ile Instagram'dan paylaştı.İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı:
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