Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!

Magazin - 07.07.2018 07:00

Yasak Elma dizisindeki ilginç durum!

Yasak Elma'da Talat Bulut'un yerine geçeceği iddia edilen Mehmet Aslantuğ'dan açıklama geldi!

Eda Ece: Özge'nin yanındayız!

'Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Meydan katında bulunan bir restoranda geçip arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi. Eda Ece, “Yasak Elma dizisinin çekimlerine 15 Ağustos gibi başlıyoruz Eylül’ün ilk haftası gibi de yayınlanacak. Tatil için İngiltere’de bir süre vakit geçirdim geldim dizinin çekimler başlayana kadar evde dinlenebilirim” dedi.'Yasak Elma' son günlerde sette yaşandığı iddia edilen taciz olayları ile gündeme gelmişti. Sette çalışan 18 yaşındaki kostüm asistanı, Talat Bulut'un kendisini taciz ettiğini söylemiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Talat Bulut'un önümüzdeki sezon dizinin kadrosunda yer almayacağı konuşuluyor.[url=https://www.gecce.com.tr/video-beyaz-show-30-ekim-cuma-son-bolumde-beyazdan-eda-eceye-dublaj-skeci][/url]