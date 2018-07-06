Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!

Önceki gün görüntülenen Eda Ece, 'Yasak Elma' dizisinin çekimlerine önümüzdeki ay başlanacağı söyledi. Dizi son günlerde sette yaşandığı iddia edilen taciz olayları ile gündeme gelmişti.

Magazin - 07.07.2018 07:00
Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
'Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Meydan katında bulunan bir restoranda geçip arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi. Eda Ece, “Yasak Elma dizisinin çekimlerine 15 Ağustos gibi başlıyoruz Eylül’ün ilk haftası gibi de yayınlanacak. Tatil için İngiltere’de bir süre vakit geçirdim geldim dizinin çekimler başlayana kadar evde dinlenebilirim” dedi.

Yasak Elma dizisindeki ilginç durum!

Yasak Elma dizisindeki ilginç durum!




'Yasak Elma' son günlerde sette yaşandığı iddia edilen taciz olayları ile gündeme gelmişti. Sette çalışan 18 yaşındaki kostüm asistanı, Talat Bulut'un kendisini taciz ettiğini söylemiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Talat Bulut'un önümüzdeki sezon dizinin kadrosunda yer almayacağı konuşuluyor.

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Eda Ece: Özge'nin yanındayız!

Eda Ece: Özge'nin yanındayız!




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