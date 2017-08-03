Oyuncu Ece Uslu, tatil sezonunu Çeşme’de açtı. Arkadaşının yazlığının olduğu siteden denize giren oyuncu, objektife böyle yansıdı. En son Fox TV'de ekrana gelen "Dayan Yüreğim" adlı dizide oynayan Ece Uslu, tatilin keyfini çıkarıyor.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ece Uslu, sezonu Çeşme’de açtı!
Tatil sezonunu Çeşme’de açan Ece Uslu, bol bol denize girerek tatilin keyfini çıkardı.Magazin - 04 Ağustos 2017 03:00
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