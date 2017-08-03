Ece Uslu, sezonu Çeşme’de açtı!

Magazin - 04 Ağustos 2017 03:00

Oyuncu Ece Uslu, tatil sezonunu Çeşme’de açtı. Arkadaşının yazlığının olduğu siteden denize giren oyuncu, objektife böyle yansıdı. En son Fox TV'de ekrana gelen "Dayan Yüreğim" adlı dizide oynayan Ece Uslu, tatilin keyfini çıkarıyor.Kaynak: hurriyet.com.tr