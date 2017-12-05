Ece Sükan ile Ümit Benan boşandı!

Magazin - 06.12.2017 04:00

Ece Sükan ile Ümit Benan’ın üç yıllık evliliği bitti. Sükan’ın 27 Ekim’de “evlilik birliğinin temelden sarsıldığı” gerekçesiyle açtığı dava dün görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki davaya katılan ikili, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini, birbirlerinden tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadıklarını beyan etti. Mahkeme, tarafların talebi doğrultusunda boşanmalarına karar verdi.Ece Sükan ve Ümit Benan, 7 Şubat 2014’te Amerika-Kaliforniya’da kır düğünüyle evlenmişti.Kaynak: hurriyet.com.tr