Ece Sükan ailesiyle hasret giderdi!

Magazin - 07 Ağustos 2017 22:20

Model ve tasarımcı Ece Sükan, önceki akşam Asmalımescit'te annesi Serpin Sükan ve erkek kardeşi Arslan Sükan’la yemek yedi. Mekân çıkışında gecceyi ölümsüzleştirmek isteyen Sükan, annesiyle birlikte kardeşine poz verdi. Sükan muhabirlere “Uzun bir süredir üçümüz bir araya gelememiştik. Bu çok iyi oldu, hasret giderdik” dedi.Kaynak: haberturk.com