Ece Seçkin'in 'yok artık' dedirten değişimi!

Şarkıları ile fırtınalar estiren Ece Seçkin'in 5 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Genç popçunun değişimi şoke etti!

Magazin - 05.12.2017 03:00
Ece Seçkin'in 'yok artık' dedirten değişimi!
Müzik dünyasına 'Bu ne ya!' şarkısı ile hızlı bir giriş yapan Ece Seçkin, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Özel hayatıyla da adından söz ettiren popçunun yıllar önce çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı. Ece Seçkin, hayranlarını şoke eden değişimi ile ilgili olarak 'Siz beni böyle de seversiniz' dedi.

"2012 gözler lens. Bronzlaşmak için delice solarium’a girilmiş... Saçlarda hiç boya yok (keşke hep öyle olabilseydi ama sahnede güzel durmuyordu). 2017 hala en ufak bir estetik operasyon yok... Ten rengim işte böyle peynir gibi :) Siz esmer Ece’yi daha çok beğeniyorsunuz sanırım ama ben kendimi sarışın daha iyi hissediyorum... Ne bileyim, gözüm alıştı herhalde... Neyse bence siz beni böyle de seversiniz :)"

Ece Seçkin bir dönem de saçlarını pembeye boyatmıştı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ece Seçkin

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!