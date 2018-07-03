Ece Seçkin: Ödülü kaptım!

Pop müziğin iddialı ismi Ece Seçkin, İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri Töreni'nde Yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülünün sahibi oldu.

Müzik - 03.07.2018 15:40
Ece Seçkin: Ödülü kaptım!
Öğrenci oylarıyla en iyi kadın sanatçı seçilen Ece Seçkin, ödül törenindeki konuşmasında, ''Benim için çok anlamlı bir ödül. Çalışmalarımın karşılığını bu şekilde almak ve değer görmek beni motive ediyor. Sizler bana bu ödülü layık gördünüz her davetinize bizzat teşrif edeceğim. '' sözlerine yer verdi. Sosyal medya hesabından ödül ile çektiği bir fotoğrafını paylaşan sanatçı, fotoğrafın altına : '' İşte 32 diş, 2 göz güldüğüm bir fotoğraf. Ödülü kaptım. Daha iyisini yapmak için canla başla çalışacağımız bu günlerde daha büyük moral, daha büyük motivasyon olamazdı. Sizi çok seviyorum. Sonsuz teşekkürler'' yorumunu yaptı.


Ödülünü aldıktan sonra Sayın Seyirciler şarkısını seslendiren sanatçı, tüm davetlilerin alkışları eşliğinde uğurlandı.
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Bağlantılar: Ece Seçkin

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