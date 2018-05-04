Ece Seçkin: "Geç kaldın, kaptılar!"

Geçtiğimiz hafta sonu Didim'de konser veren şarkıcı Ece Seçkin'e hayranlarından birinden evlenme teklifi geldi.

Magazin - 04.05.2018 19:00
Ece Seçkin: "Geç kaldın, kaptılar!"
Ece Seçkin, geçtiğimiz hafta sonu Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda 'Yılın Genç Yıldızı' ödülüne layık görüldü.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışma sonucunda Ece Seçkin'e, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Neşet Dereli tarafından ödülü takdim edildi.

Ece Seçkin, "Yıllar önce Kasdav zamanında ben de yarışmaya katılarak bu sahnenin heyecanını yaşayan biriyim ve seneler sonra bu özel gecede 'Yılın Genç Yıldızı' ödülünü almak benim için büyük bir onur. Layık gören herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptıktan sonra, 'Sayın Seyirciler' şarkısını seslendirdi.

Ece Seçkin çılgına döndü!

Ece Seçkin çılgına döndü!



Ödül töreninin ertesi akşamı Didim'de 2 bin kişinin izlediği bir konsere imza atan Seçkin, eğlenceli ve enerji dolu sahnesiyle hayranlarını büyüledi.

Yaklaşık 3 yıldır pilot Çağrı Terlemez ile aşk yaşayan popçuya, hayranlarından biri sahneye yaklaşıp popçuya evlenme teklifi etti. Ece Seçkin gülerek, "Ama geç kaldın, kaptılar" karşılığını verdi.

Ünlü popçu, sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor.

Ece Seçkin'in evlilik hayali!

Ece Seçkin'in evlilik hayali!
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