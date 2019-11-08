Ece Erken'den takipçisine sert çıkış!

Güzel sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında oğlu Eymen'le Çeşme'de çekilen fotoğrafını "Tbt, Çeşme..." notunu ekleyerek takipçileriyle paylaştı. Bu fotoğrafa gelen bir yorum güzel sunucuyu çok kızdırdı.Ece Erken'in bir takipçisi paylaştığı fotoğrafın altına "Azıcık giyinseydin keşke Ece" yazdı. Bu yorumu gören Ece Erken sinirlerine hakim olamayıp "Nurten Hanım bu fotoğrafta buna dikkat ediyorsanız akıl verecek durumda değilsiniz demektir. Takipten çıkın. Ahlakınıza uygun sayfalarda gezinin Yazın çekilmiş fotoğrafımı paylaşırken size hesap vermeyeceğim tabii ki. Sevgiler" dedi.