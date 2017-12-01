Ece Erken: Sanki Gülben Ergen Ekonomi Bakanı!

Ece Erken'den zehir zemberek sözler!
“Avukatım aracılığıyla Gülben Ergen’i savcılığa verdim. Dilekçede geçen suçlama kendisinin bana hakaret etmek için kullandığı ‘Magazin figürü’ ifadesi… Hayır anlamıyorum sanki karşımdaki ekonomi bakanı da bana böyle bir hitapta bulunuyor.
Sürpriz gelişme! Dubai'ye gittiler!
Zamanında kendisinin de yalanladığı bir haberi şimdi o kişiyle (Erhan Çelik) mahkemelik olduğu için onun bir açığını yakalamak adına böyle bir paylaşımda bulunmuş. Daha da ilginci bunu yaparken sanırım kendisine cevap vermeyeceğimi ve sessiz kalacağımı düşündü.”
Ece Erken: Kafamda soru işaretleri var