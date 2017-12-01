Ece Erken: Sanki Gülben Ergen Ekonomi Bakanı!

Magazin - 01.12.2017 14:24

Ece Erken'den zehir zemberek sözler!

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Ece Erken: Kafamda soru işaretleri var

Gülben Ergen eski eşi Erhan Çelik'le süren davalarından birinin dilekçesine Ece Erken'i de eklemiş, Erken'den 'Magazin Figürü' diye bahsetmişti. Ece Erken, Gülben Ergen hakkında yeni açıklamalarda bulundu. İşte Ece Erken'in o açıklamaları:“Avukatım aracılığıyla Gülben Ergen’i savcılığa verdim. Dilekçede geçen suçlama kendisinin bana hakaret etmek için kullandığı ‘Magazin figürü’ ifadesi… Hayır anlamıyorum sanki karşımdaki ekonomi bakanı da bana böyle bir hitapta bulunuyor.Zamanında kendisinin de yalanladığı bir haberi şimdi o kişiyle (Erhan Çelik) mahkemelik olduğu için onun bir açığını yakalamak adına böyle bir paylaşımda bulunmuş. Daha da ilginci bunu yaparken sanırım kendisine cevap vermeyeceğimi ve sessiz kalacağımı düşündü.”