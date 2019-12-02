Ece Erken isyan etti! "Enayi yerine koymayın..."

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken'i çileden çıkarttılar. Güzel sunucu, kullanmadığı evine gelen elektrik faturasın isyan etti.Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında kullanmadığı evine gelen fatura bilgisini paylaşarak "1.5 aydır oturmadığım eve gelen elektrik faturası! Nasıl bir enayi yerine konmaktır bu? Yazık ya! Rezillik..." notunu düştü. Kullanıcılardan ünlü sunucuya destek yağdı.Ünlü sunucu, yine aynı fatura bilgisini hikayesine koyup "Oturmadığım ev! Dolayısıyla elektrik harcanmıyor, yönetim kapamış. Gelen fatura! Enayi yerine koymayın bizi, bu milleti" notunu düştü.