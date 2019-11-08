Ebru Yaşar 'Alev Alev' polemiğini sonlandırdı!

Ebru Yaşar 'Alev Alev' polemiğine son noktayı koydu.Feridun Düzağaç hayranları, 'Alev Alev' şarkısının Ebru Yaşar versiyonuna tepki göstermişti. Ebru Yaşar, "Feridun Düzağaç 15 yıl önce söylemiş, ben de 15 yıl sonra söyledim. Bir sanat eserini alıp o yıllardan bu yıllara taşımak çok önemli bir görev. Mesela Sezen Aksu bu konuda çok bonkör, o yüzden Sezen Aksu. Eserlerini tüm sanatçılarla paylaşıyor. Bütün beste yapanlar bu şekilde düşünmeli. Şarkıları da şarkıcıları da yaşatmak lazım. Sonuç olarak 'Alev Alev'i benden dinlemek isteyen benden, Feridun'dan dinlemek isteyen Feridun'dan dinleyecektir." diyerek bu eleştirilere cevap verdi.Ebru Yaşar, Feridun Güzağaç'ın şarkı hakkında açıklamasına "Feridun'un açıklamasına istinaden üzerime alınmak istemediğim şeyler var. Ben ne şarkıyı daha önce almak isteyen sanatçıların adlarını biliyorum ne de şarkının alım sürecinde maddi konularla ilgili bir bilgim var. Sanatçılığa yakışan eserinin arkasında durmaktır. Biz onun haberi olmadan bir şey yapmadık, hatta şarkının demosunu bile önce ona gönderdik." diyerek cevap verdi.