Ebru Şancı'dan şaşırtan paylaşım!

Ebru Şancı son dönemlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümleriyle ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Ebru Şancı'nın paylaşımı takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

Magazin - 05.07.2018 15:40
Ebru Şancı'dan şaşırtan paylaşım!
Elazığspor'lu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyada olay yarattı.

Son dönemde meydana gelen çocuk tacizi, cinsel istismarı ve çocuk ölümlerinden dolayı sosyal medyada 'idam ve hadım' önerilerine karşılık Ebru Şancı, tecavüzcülerin ameliyatla kadın yapılması gerektiğini dile getirdi.


Ebru Şancı, Instagram hesabından bu gönderiyi paylaşıp, altına da şu notu düştü: "Asamıyorsunuz anladık! Biz de bizim vergilerimizle bunlara içeride bakmanızı istemiyoruz... Hadım edeceğinize çok daha iyi bir fikrim var, sokakta köpek kovalayacaklarına bu şerefsizlere gitsinler! Ayrıca burs olmaz haram yemesin kızlar, sokak hayvanlarına mama ve tedavide kullanılsın."

Şancı, bu paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti.

İtalya'da transfer kutlaması

İtalya'da transfer kutlaması
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Boz'dan imalı sözler! Boz'dan imalı sözler!
Gülşen kayıp valiz mağduru! Gülşen kayıp valiz mağduru!
Murat Boz'un ödülü! Murat Boz'un ödülü!
Şifreli aşk! Şifreli aşk!
Pelin Akil ve Anıl Altan yaza hazırlanıyor! Pelin Akil ve Anıl Altan yaza hazırlanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı!
Talat Bulut'tan Hande Ataizi'ye şok sözler! Talat Bulut'tan Hande Ataizi'ye şok sözler!
Bergüzar Korel, Engin Akyürek'in sevgilisini oynayacak! Bergüzar Korel, Engin Akyürek'in sevgilisini ...
Dolabınızda olması gereken parçalar! Dolabınızda olması gereken parçalar!
Mirgün Cabas Antalya'ya, Tuba Ünsal Barcelona'ya! Mirgün Cabas Antalya'ya, Tuba Ünsal ...
Her gün bir bardak havuç suyu tükettiğinizde... Her gün bir bardak havuç suyu ...
Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı! Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!