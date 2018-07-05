Ebru Şancı'dan şaşırtan paylaşım!

Magazin - 05.07.2018 15:40

İtalya'da transfer kutlaması

Elazığspor'lu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyada olay yarattı.Son dönemde meydana gelen çocuk tacizi, cinsel istismarı ve çocuk ölümlerinden dolayı sosyal medyada 'idam ve hadım' önerilerine karşılık Ebru Şancı, tecavüzcülerin ameliyatla kadın yapılması gerektiğini dile getirdi.Ebru Şancı, Instagram hesabından bu gönderiyi paylaşıp, altına da şu notu düştü: "Asamıyorsunuz anladık! Biz de bizim vergilerimizle bunlara içeride bakmanızı istemiyoruz... Hadım edeceğinize çok daha iyi bir fikrim var, sokakta köpek kovalayacaklarına bu şerefsizlere gitsinler! Ayrıca burs olmaz haram yemesin kızlar, sokak hayvanlarına mama ve tedavide kullanılsın."Şancı, bu paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti.