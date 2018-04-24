Ebru Şancı'dan Hadise'ye Roberto Carlos benzetmesi!

Magazin - 24.04.2018 12:14

Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

Maltepe'de sevenleriyle buluşan Hadise, giydiği kıyafetle de geceye imzasını attı. Kendisini izlemeye gelen hayranlarına eğlenceli anlar yaşatan Hadise'nin kilolu hali ilgi çekti.Hadise'nin Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar da 'photoshop' çıkınca eski manken Ebru Şancı'nın da diline düştü.Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı. Bu yorum takipçilerini de ikiye ayırdı. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.