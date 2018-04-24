Ebru Şancı'dan Hadise'ye Roberto Carlos benzetmesi!
Coachella Festivali'ne katılarak Türkiye'de en çok adından söz ettiren simlerden biri olan Hadise'nin Maltepe'de verdiği konserde kilolu halleri gözlerden kaçmadı.
Magazin - 24.04.2018 12:14
Maltepe'de sevenleriyle buluşan Hadise, giydiği kıyafetle de geceye imzasını attı. Kendisini izlemeye gelen hayranlarına eğlenceli anlar yaşatan Hadise'nin kilolu hali ilgi çekti.
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Hadise'nin Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar da 'photoshop' çıkınca eski manken Ebru Şancı'nın da diline düştü.
Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı. Bu yorum takipçilerini de ikiye ayırdı. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.
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