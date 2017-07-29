Ebru Şallı'dan taşınma hamlesi!

Dedikodu - 30 Temmuz 2017 06:08

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında yer alan manken Ebru Şallı evini değiştirdi.Uğur Akkuş ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşen Ebru Şallı son olaylardan sonra evinden taşındı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Şallı, Ebru Şallı, Elus'taki evini boşalttı ve İstinye'de bir siteye taşındı.