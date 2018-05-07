Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan VIP kaçış!

Ebru Şallı ve evli sevgilisi Uğur Akkuş, önceki gecce birlikte görüntülenmemek için büyük çaba sarf etti.

Magazin - 07.05.2018 14:57
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan VIP kaçış!
Evli iş adamı Uğur Akkuş’la aşk yaşayan Ebru Şallı, önceki gecce sevgilisi ve bir kadın arkadaşıyla İstinye’de bir doğum günü partisine katıldı.

Sonrasında Emirgan’a geçen çift, çıkışta gazetecilere yakalanmamak için büyük çaba sarf etti. Mekan görevlilerine özel ricada bulunan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, yaklaşık 10 dakika boyunca çevre kontrolü yaptı.

Ebru Şallı: Uğur'a pilates yaptırıyorum

Ebru Şallı: Uğur'a pilates yaptırıyorum



Bir süre sonra kapıya yanaşan VIP araca binmeye hazırlanan çift, mekandan ayrı ayrı çıktı. Kapıdan ilk çıkan Uğur Akkuş, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra hızlıca aracına bindi.

Kaçış taktiği işe yaradı!

Kaçış taktiği işe yaradı!



Uğur Akkuş, sevgilisi Ebru Şallı'ya 'Arabaya gelebilirsin' talimatını verdi. Sevgilisinin talimatına uyan Şallı, bir kadın arkadaşıyla araca bindi.

İkili, gazeteciler tarafından takip edildiğini fark edince adeta gaza bastı. Şallı’nın İstinye’de bulunan evine giren çift, garaj kapısının açılmasını bekleyince muhabirlerle karşı karşıya kaldı. Yan yana oturan ve camların filmli olmasından dolayı dışarıdan gözükmeyen Şallı ve Akkuş, görüntülenmemek için aracın perdelerini de kapattı.

Ebru Şallı: Kimse büyük konuşmasın!

Ebru Şallı: Kimse büyük konuşmasın!



Eb
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