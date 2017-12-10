Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ayrıldı mı?

Geçtiğimiz yaza yaşadıkları aşkla damga vuran Ebru Şallı ve sevgilisi Uğur Akkuş'un 15 gün önce ayrıldıkları iddia edildi.

Magazin - 10.12.2017 11:50
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ayrıldı mı?
Manken Ebru Şallı'nın evli işadamı Uğur Akkuş ile gizli aşk yaşadığı bu yaza damga vurmuştu. Pazar Postası'nda yer alan habere göre Gonca Akkuş da eşi ile ilgili yaptığı açıklamalarla magazin basınının gündemine oturmuştu. İddiaya göre Uğur Akkuş, sevgilisi Ebru Şallı'dan 15 gün önce ayrılmış ve ortadan kaybolmuş.

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