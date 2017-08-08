Ebru Şallı photoshop'u abartınca olanlar oldu!

Paylaştığı fotoğraflarda photoshop'u abartan Ebru Şallı, kapıları yamulttu. Sosyal medyanın diline düşen Şallı hakkında espri dolu yorumlar yapıldı.

Magazin - 08 Ağustos 2017 13:23
Ebru Şallı photoshop'u abartınca olanlar oldu!
Mankenliğe ara vererek pilatese ağırlık veren Ebru Şallı bu alanda uzmanlaştı. Öyle ki bir çok kişisinin yapmaya çekineceği hareketleri hiç zorlanmadan yapabiliyor ve bu görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Fakat paylaşımlarında photoshopu abartınca sosyal medyanın da diline düşmekten kurtulamadı. Şallı, evin kapılarını yamulttu. Bu detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Şallı'nın fotoğrafının altına şu esprileri yaptı:

"Gözlerim bozuldu galiba, kapıları yamuk görüyorum."

"Kapınız shop yaparken yamulmuş ama siz bilirsiniz."

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