Ebru Şallı isyan etti!

Magazin - 09 Ağustos 2017 11:38

Ebru Şallı photoshop'u abartınca olanlar oldu!

Ebru Şallı resti çekti

Ebru Şallı'dan taşınma hamlesi!

Son dönemde bir çok olayla gündeme gelen Ebru Şallı hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla isyan bayrağını çeken eski manken, "Köprüden mi atlayayım, bunu mu istiyorsunuz?" dedi.'Günaydınnnn. İçimden geldi, yazıyorum! Cidden günlerdir hakkımda çıkan bir takım haberlere inanmakta güçlük çekiyorum. 20 yılı aşkın bu sektörde biri olarak şaşkınım ve üzgünüm! Bana yıllardır makyaj yapan arkadaşıma yorum yazdım süpersin yaaa ve alkış .. Beğendim hepsi bu.. Ablamın kızı Buse'mizi evlendiriyoruz, ona da makyaj yapacak, sıra sizinkine de geliyor dedi ..ve bitti! 3 gündür gündem Ebru evleniyor! Yok kendini zayıflatıyor, kapılar yamulmuş yok kapı kulbu ters duruyor, 2 gündür Türkiye'nin tek gündemi! Buyrun ! Yok mayomun üzerinde flamingo varmış, pelikan yazmışım yok pelikanmış da flamingo yazılmış, gündem bu yazılıyor çiziliyor! 3 gün önce Nişantaşı'nda iş toplantısındayız, arabamı park ettim sadece 6 adım yürüdüm... Özlem'i menajerimi bekliyorum.. Tek dediğim şey 'arkadaşlar magazin konuşmuyorum lütfen ' Bugün çıkan haberler şöyle 'Ebru mutsuz! Perişan! Depresyonda.' Dün şöyle bir video göndermiş bir arkadaşım .. Elimde maydanozlu suyum bunu bir magazin programı 45 dakikalık klip yapmış .. Şöyle içti böyle içti gerçek miydi içindeki maydanozlar yoksa başka bir ot mu vardı? İnanılır gibi değil! Türkiye'de bu mu habercilik? Bu mu magazin? Bu mu gerçek haber? Susarım, konuşmam ertesi gün bir kötü habere hazır uyanman gerekir! Bunları çocuk yaştan beri göğüsledim ben! Şunu mu düşünüyorsunuz ? Bu haberleri okuyan Türkiye, insanlar bu gercek olmayan, emeksiz , uydurma haberleri mi hakediyor? Herkes her şeyin farkında! Ne olur emek ver, zaman ver, çalış, doğrunun peşinden git ! Yap haberini! Cidden amacınız ne? Neyin peşindesiniz? Benim gidip Boğaz Köprüsü'nden atlamamı mı istiyorsunuz ? Neden öldürme, yok etme peşindesiniz? Neden mutsuzsunuz? Neden doğru ve pozitif olamıyorsunuz? Kötülük kazanacak mı? Hayır! Ülkemde çocuk yaştan beri çalışıyorum, Türkiye güzeli oldum. Modellik yaptım. Sunuculuk yaptım. Evlendim, anne oldum..Hep çalıştım.. Türkiye'ye sağlıklı yaşamı aşıladım.. Pilatesi öğrettim, herkes pilatesi öğrendi! Dünya kadar insana iş kapısı açtım! 7/24 çalıştım yemek yaptım! Paylaştım! Sağlığı, güzelliği öğretiyorum! Gönüllü birçok yerde pilates eğitimleri veriyorum! Biraz vicdan sahibi olun, bende insan evladıyım.Bu mutsuzluğun ve kötülüğün sebebi ne? Bunu sorun kendinize?'