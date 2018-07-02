Ebru Şallı ile Uğur Akkuş alyans taktı!

Magazin - 02.07.2018 12:11

250 bin liralık tektaşını gösterdi!

Ebru Şallı rahat nefes aldı!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un aşkı geçtiğimiz yaz Bodrum'da bir plajda çekilen fotoğraflarla ortaya çıkmıştı. Katıldığı bir defilede 'yakında bizi el ele görürsünüz' diyen Ebru Şallı, Instagram sayfasında ilk kez sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Evlilik yolunda ilerleyen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un alyansları dikkat çekti. Şallı'nın geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabına yüklediği bir fotoğrafta 250 bin liralık tektaşı dikkat çekmişti.