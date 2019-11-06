Ebru Şallı: "Çocuklarım kardeş istiyor"

Geçtiğimiz ay Uğur Akkuş ile hayatını birleştiren eski manken Ebru Şallı, samimi açıklamalarda bulundu.

06.11.2019 14:19 Magazin

Ebru Şallı: "Çocuklarım kardeş istiyor" Ebru Şallı, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Şallı, etkinlik çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KARDEŞ İSTİYORLAR"
Ebru Şallı, çocuk sorularına "Evlilikte bir ayı geçti. Çocukları çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim, kısmet. Üçüncü çocuğu zaman gösterir. Çocuklarım benden zaten kardeş istiyorlar" dedi.

"EĞLENCE İÇİN"
Şallı, 'Cadılar Bayramı'nı kutladığı için gelen eleştirilere "Bana 'Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor musun?' diye yazanlar oldu, ne alakası var ben Türk'üm ve her Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklarımla kutlar onları da paylaşım yaparım. Hallowen bizim bayramımız değil tabii ki, Cumhuriyet Bayramı ve diğer bayramlarımızı kutluyoruz. Cadılar Bayramı eğlence için yapılan bir kutlama, bunda büyütecek bir şey yok." cevabını verdi.

Ebru Şallı'dan ilginç açıklama:

Ebru Şallı'dan ilginç açıklama: "Çok tatlı bir evlilik sözleşmesi..."
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