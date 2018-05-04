Ebru Şallı: "Boyumu geçti Berom benim"

Ebru Şallı, oğlu Beren ile keyifli dakikalar yaşadığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Magazin - 05.05.2018 03:45
Ebru Şallı: "Boyumu geçti Berom benim"
Ebru Şallı, takipçileri tarafından merak edilen oğlu Beren ile Instagram hesabında fotoğraf yayınladı. Sosyal medyadaki fotoğraflarına yaptığı photoshoplar ile gündemden düşmeyen Şallı, oğlu ile evde kurabiye yaptı.

Takipçilerinin uzun süredir 14 yaşındaki Beren'i sorması üzerine Instagram hesabından birlikte fotoğraf yayınlayan Ebru Şallı, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Hep sordunuz.. Nerede nerede Bero nerde ? Buyrun Bero size 😍Sosyal medyadan uzak ,fotoğraf çekilmeyi de sevmez! İyi ki de öyle ! Sporunda,okulunda bir çocuk. Maşallah, rica ederim. Boyumu geçti Berom benim ☺️ Not : Şahane kurabiyeler yapıldı Bero ve Pars tarafından."


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Bağlantılar: Ebru Şallı, Instagram

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