Ebru Polat'tan yepyeni single: "Anlayacaksın"

Sanatçı sözü, müziği Fuat Tekin, düzenlemesi ise başarılı müzisyen Caner Tepecik, imzalı duygusal çalışmasının yanı sıra club versiyonu ile de müzik listelerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.Yeni şarkının video klip yönetmenliğini ise Ebru Polat’ın kendisi üstlendi.Sezen Aksu’nun şarkılarına getirdiği yeni yorumlarıyla dikkat çeken Ebru Polat, genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzik yaşamına ilk kez ilkokul korosunda yer alarak başlayan sanatçı Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yapan sanatçı eğitim kariyerine devam etmek için psikoloji bölümünde master yapacağı sırada yönünü müziğe çevirdi.Kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk albümünü yayınladı ve albümüyle beraber müziği kadar güzel fiziği ile de dikkatleri üzerine topladı.