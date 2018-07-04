Ebru Polat, Kim Kardashian'a özendi!
Bodrum’da tatil yapan şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'a benzer bir poz verdi.
Magazin - 04.07.2018 11:58
Şarkıcı Ebru Polat, Bodrum’da tatil yapıyor. Polat, dün plajda kalçalarıyla ünlü Amerikalı Kim Kardashian gibi poz verdi. Fotoğrafı 867 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştı. Altına da “Kenarından köşesinden azıcık da olsa, olmuş mu?” yazdı. Fotoğrafı, 76 bin kişi beğendi. Ebru Polat hesabını yorumlara kapattı.
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