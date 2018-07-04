Ebru Polat, Kim Kardashian'a özendi!

Magazin - 04.07.2018 11:58

Ebru Polat, Aleyna Tilki ile dalga geçti!

Ebru Polat: "Çekemeyenlere soda!"

Şarkıcı Ebru Polat, Bodrum’da tatil yapıyor. Polat, dün plajda kalçalarıyla ünlü Amerikalı Kim Kardashian gibi poz verdi. Fotoğrafı 867 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştı. Altına da “Kenarından köşesinden azıcık da olsa, olmuş mu?” yazdı. Fotoğrafı, 76 bin kişi beğendi. Ebru Polat hesabını yorumlara kapattı.