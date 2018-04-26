Ebru Polat, Bodrum'a hazırlanıyor!

Ebru Polat, önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Magazin - 27.04.2018 06:00
Ebru Polat, Bodrum'a hazırlanıyor!
Ebru Polat, İstanbul'da bir alışveriş merkezine tek başında gelip, arkadaşlarını bekledi. Polat, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Alışveriş merkezindeki bir restaurantta öğle yemeği yiyen ünlü şarkıcı, sonrasında mağazaları turlayıp yaz alışverişi yaptı.


Bu yaz aylarında genellikle Bodrum'da olacağını vurgulayan Ebru Polat, "Bodrum'da birkaç mekanla sezon boyu anlaşmalar yaptık. İstanbul'a günü birlik geleceğiz gibi, önümüzde yoğun bir konser takvimi var" dedi.

Ebru Polat yaz sezonunu Boğaz’da açtı!

Ebru Polat yaz sezonunu Boğaz’da açtı!
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