Ebru Gündeş'in nazar boncuklu yalıdaki son günleri!

Magazin - 07.12.2017 09:56

Ebru Gündeş, Kanlıca'da oturdukları yalıyı yavaş yavaş boşaltıyor. Dün akşam yalıda gözle görülür bir hareketlilik vardı. Bir koruma ile yardımcılar sürekli eve giriş çıkış yaptı. Ünlü şarkıcı ise görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.Eşyalar toplanırken gazetecilerin dikkatini yalının önüne asılan nazar boncuğu çekti. Ayrıca martılar konmasın diye yalının çatısına dikenli tellerin döşendiği de görüldü.