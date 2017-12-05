Ebru Gündeş yalıdan taşınıyor!

Magazin - 05.12.2017 10:13

Ve Ebru Gündeş boşanıyor!

Ebru Gündeş'in mal varlığına neden el konulmadığı ortaya çıktı

Ebru Gündeş için karar niye yok?

Boşanıyorlar mı? İlk açıklama...

EBRU Gündeş, Amerika’daki davada ortaya attığı iddialarla günlerdir manşetlerde yer alan Reza Zarrab’dan boşanma kararı aldı. Ünlü şarkıcının, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Zarrab ile evliliğini bitirmek üzere bu hafta işlemleri başlatması bekleniyor.Gündeş’in bu hafta avukatıyla bir araya gelerek gerekli talimatları vereceği, hemen sonrasında kamuoyuna konuyla ilgili açıklama yapmayı planladığı konuşuluyor.Ebru Gündeş’in, Reza Zarrab’la evlendikten sonra taşındığı Kanlıca’daki yalıda artık kalmak istemediği, birkaç gündür yeni ev arayışında olduğu da gelen haberler arasında. Ayrıca şarkıcının, yakınlarına “Bu süreçte kızımın yara almasını istemiyorum. Her adımımı onu düşünerek atıyorum” dediği öğrenildi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)