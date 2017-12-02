Ebru Gündeş için karar niye yok?

22 kişinin mal varlığına el konulurken Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş hakkında bir karar olmaması dikkat çekti. Ebru Gündeş'in daha önce kocası Reza Zarrab için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine 'Türkiye'ye kötülük yapacak' diye uyardığı öğrenilmişti.

Magazin - 02.12.2017 09:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı verildi. Mal varlığına el konulanlar listesinde Zarrab’la birlikte 22 kişi daha var. Listede dikkat çeken detay ise mal varlığına el konunanlar arasında Zarrab’ın kızı Alara bulunurken şarkıcı eşi Ebru Gündeş ise yok.



Zarrab Ailesi’nin Türkiye’deki avukatı Şebnem Eriş konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada Avukat Eriş “Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf'ın ismi var. Ebru Gündeş'in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş'in isminin listede olmaması, kızları Alara'nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” dedi.



UYARMIŞTI



Ebru Gündeş'in kocası Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine ilettiği basına yansımıştı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Zarrab'ın 2016 yılında ABD'de tutuklanmasının ardından Ebru Gündeş, Erdoğan'ın yakın çevresine "Eşimin ABD'ye gidişi sıradan bir olay değil. Türkiye'ye zarar verecek bir tutum içine girebilir" diyerek endişesini anlatmıştı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

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