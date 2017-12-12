Eşi Reza Zarrab'ın ABD'deki yargılanması devam ederken Ebru Gündeş, sıkıntılı günler geçirmesine rağmen konserlerine ara vermiyor. Şarkıcı önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Ebru Gündeş'in zayıfladığı ve yorgun görünmemek için aşırı makyaj yaptığı görüldü. Gündeş'i izlemeye gelenler ünlü şarkıcı için 'hiç iyi görünmüyor, çok zayıflamış' yorumunda bulundu. Ayrıca Ebru Gündeş'in repertuvarında İbrahim Tatlıses parçalarına ağırlık vermesi dikkatlerden kaçmadı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Ebru Gündeş günden güne eriyor!
Kıbrıs'ta konser veren Ebru Gündeş'in aşırı zayıfladığı göründü.Magazin - 12.12.2017 10:47
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