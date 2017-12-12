'Ebru Gündeş de taşınmış! Nam olsun diye yıkalım'

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu ayki toplantısında, ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın Beykoz’daki yalısının kaçak bölümleri yeniden gündeme geldi. İBB Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın "Encümen kararı alınmış durumda. Süreç devam ediyor. O gün gelecektir diye düşüyorum” dedi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da, "Zarrab, Türkiye Cumhuriyeti’ni yurt dışında rezil ediyor. Boğaz’daki yalı ve diğer köşklerin imara aykırılıklarının yıkılması gerekiyor. Zaten Ebru Hanım (Ebru Gündeş) da taşınmış. Gelin nam için yıkalım" diye konuştu.

Yaşam - 12.12.2017 17:39

Daha önce Zarrab’ın yalısının kaçak bölümleriyle ilgili defalarca İBB Meclisi’ne soru önergesi veren CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, İBB Meclis’inde oy birliğiyle Başkanlık Makamı’na havale edilen bugünkü önergesinde, “Reza Zarrab için hırsız, yolsuzluk yapıyor deyince, burada bazı arkadaşlar söz aldı, ‘Önergelerinizde isim vermeyin. Burada olmayan kişiler hakkında konuşmayın. Kesinleşmiş mahkeme kararı yok, işlem yapamayız’ diyerek savundular. Savunanlar için ne kadar acı bir durum. Ben hep hırsız dedim. Meğer ki, casusluk yapıyormuş” ifadelerini kullanıp, İBB Meclis üyeleri olarak ortak tavır belirlemeyi önerdi.



Ebru Gündeş de taşınmış Nam olsun diye yıkalımSağ, Zarrab’ın, Boğaz’da bulunan yalı ve Kandilli’deki köşklerle ilgili Beykoz ve Anadolu Adalet Sarayı’nda açılan davalarda 10 yıl hapis istemiyle yargılandığını hatırlatıp, AK Partili meclis üyelerine “Zarrab’ın kaçak yapılaşmaları bilirkişi ve Boğaziçi imar müdürlükleri tarafından tespit edilen yalı ve köşk ile ilgili yıkımları yapacak mısınız? Daha neyi bekliyorsunuz. Türkiye aleyhine casusluk yapan bir hainini kaçak yapılarını yıkmak boynunuzun borcu ve yasal zorunluluğunuz. Yıkım kararlarını niye uygulamıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.



AK PARTİLİ AYDIN: O GÜN GELECEKTİR



"Zarrab, Türkiye Cumhuriyeti’ni yurt dışında rezil ediyor. Boğaz’daki yalı ve diğer köşklerin imara aykırılıklarının yıkılması gerekiyor. Zaten Ebru Hanım (Ebru Gündeş) da taşınmış. Gelin nam için yıkalım. Bir yıkalım hayırlısıyla” diye konuşan Sağ’a yanıt, İBB Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın’dan geldi. Aydın, “Bu konuyla ilgili Encümen kararı alınmış durumda. Süreç devam ediyor. O gün gelecektir diye düşüyorum” diyerek, Zarrab’ın yalı ve köşkündeki kaçak bölümlerin yıkılacağı işaretini verdi.



2 BİN 708 METRE KAÇAK TESPİT EDİLMİŞTİ



Reza Zarrab’ın Beykoz’da bulunan tarihi Mehmet Arif Bey Yalısı, 23 pafta 112 ada 4 ve 5 parsellerde, bilirkişi raporu ve Boğaziçi İma Müdürlüğü tarafından kaçak yapılaşma tespit edilmişti. Yine Zarrab’a ait, Üsküdar Kanlıca’da 958 ada 1 parselde bulunan tarihi köşkle ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından 2 bin 708 metrekare kaçak tespit edilmişti. ABD’de görülen davada Savcı Fleming Zarrab’a “Haziran 2016’da Türkiye’de sahip olduğunuz yalının tadilatı konusunda “Yetkililere yalan söyleyip söylemediğini” sormuştu. Zarrab da bu soruya “Bu konuda neler yaşandığını tam tarihleriyle hatırlamamakla beraber, hakkımda yapılan suçlamalar doğrudur” yanıtını vermişti. Zarrab’ın, avukatın “Peki bu yalı üzerinde yaptığınız tadilat ceza gerektiyor muydu?” sorusuna yanıtı ise “Herhalde öyledir” olmuştu. (Kaynak: hurriyet.com.tr / Fatma Aksu)

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