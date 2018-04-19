Duygu Sarışın'a Çağatay Ulusoy sorulunca...
Çağatay Ulusoy'la aşk yaşadığı iddia edilen Duygu Sarışın özel hayatla ilgili sorulara yanıt vermedi.
Magazin - 19.04.2018 21:15
"Ufak Tefek Cinayetler" isimli dizide "Burcu" karakterini canlandıran Duygu Sarışın önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde bir mekanda Çağatay Ulusoy'la yakalanmıştı ve eski aşıkların barıştığı iddia edilmişti. Duygu Sarışın, kendisini görüntüleyen gazetecilere poz verirken, özel hayat sorularına ise cevap vermedi. Çağatay Ulusoy ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Sarışın, dizinin takipçileri ve hayranlarının fotoğraf isteklerine olumlu yanıt verirken, mütevazi tavırlarıyla dikkati çekti.
Çağatay Ulusoy'un kapısında yatmış!
Çağatay Ulusoy eski aşkına geri döndü!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.