Duygu Sarışın, Serenay Sarıkaya'nın peşine düştü!

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya’nın bir fotoğrafına beğendiği için sevgilisi Çağatay Ulusoy ile arası limoni olan Duygu Sarışın'ın bir yerde karşılaşabilmek için Serenay'ın peşine düştüğü iddia edildi.

Magazin - 03.12.2017 16:35
Duygu Sarışın, Serenay Sarıkaya'nın peşine düştü!
Çağatay Ulusoy, 2013-1014 arasında aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’nın bir fotoğrafına Instagram’da beğeni yapmıştı. Şu anki sevgilisi, oyuncu Duygu Sarışın ise kıyameti koparmıştı. Posta'nın haberine göre Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya’yı takibe devam etti. Çiftin arası bu yüzden limoni. İddiaya göre; Duygu Sarışın çıkan bu krizin etkisindeymiş. Serenay Sarıkaya ile bir yerde karşılaşabilmek için oyuncuyu takibe almış. Ortak gittikleri kulüplere şöyle not bırakıyormuş: “Geldiğinde bana mutlaka haber verin."

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!