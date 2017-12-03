Duygu Sarışın, Serenay Sarıkaya'nın peşine düştü!

Magazin - 03.12.2017 16:35

Çağatay Ulusoy, 2013-1014 arasında aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’nın bir fotoğrafına Instagram’da beğeni yapmıştı. Şu anki sevgilisi, oyuncu Duygu Sarışın ise kıyameti koparmıştı. Posta'nın haberine göre Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya’yı takibe devam etti. Çiftin arası bu yüzden limoni. İddiaya göre; Duygu Sarışın çıkan bu krizin etkisindeymiş. Serenay Sarıkaya ile bir yerde karşılaşabilmek için oyuncuyu takibe almış. Ortak gittikleri kulüplere şöyle not bırakıyormuş: “Geldiğinde bana mutlaka haber verin."