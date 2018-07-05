Duygu Sarışın, Çeşme'de!

Magazin - 05.07.2018 10:24

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile çıktığı tatilin ardından bu kez kız arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Önceki gün Çeşme'de bir beachte görüntülenen Sarışın, uzun süre güneşlendikten sonra denize girmek yerine duşun altında serinledi.O anlar objektiflere böyle yansıdı...