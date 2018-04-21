Duşta yaptığınız hatalar cildinize zarar verebilir!

Cilt sağlığınız için çeşitli yöntemlere başvururken günlük yaşantınızda yaptığınız bazı hatalar cildinizde kalıcı hasarlara yol açabilir.

Sağlık - 21.04.2018 15:41

Daha sağlıklı ve parlak bir cilt için elimizden geleni yapıyoruz ancak günlük hayatta dikkate almadığımız bazı küçük hatalar cildimizde ileriye dönük hasarlara neden olabiliyor. İşte duşta dikkat etmeniz gereken hatalar...



CİLDİNİZİ KURULARKEN YUMUŞAK DAVRANIN!



Duş sonrası cildinizi kurularken cildinize yumuşak davranmalısınız. Nazik hareketlerle masaj yaparak kurulamaya özen gösterin. Sonrasında vücut losyonu ve vücut nemlendirici kremler kullanmalısınız.



KAYNAR SUDAN UZAK DURUN



Duşta ne kadar sıcak su kullanırsanız cildinizin de o kadar kurumasına neden olursunuz. Aynı zamanda cildinizdeki tüm yağlı tabakayı kurutarak cildinizi savunmasız bırakmış olursunuz. Bu da cildinizde çeşitli kızarıklıklara ve tahrişlere sebep olur. Duş alırken ılık suda yıkanmaya dikkat edin.



NEMLİ LİFLERDEN UZAK DURUN



Cilt sağlığınız açısından haftalardır nemli kalan ve eskimiş liflerinize veda edin. Haftalardır nemli kalmış ve eski lifler bakteri oluşturur. Bu da cildinizde çeşitli cilt sorunlarına yol açar. Her duş sonrası liflerinizi kurutabileceğiniz bir yere asıp kurutun.



DUŞTA UZUN SÜRE DURMAYIN



Aynı şekilde duşta uzun süre kalmak cilt kuruluğuna neden olmaktadır. Maksimum banyoda 10 dakikadan fazla kalmamaya özen göstermelisiniz.

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