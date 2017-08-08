Düşmekten korkunca dersi yarıda kesti!

Önceki gün Gümüşlük’te bir at çiftliğine giden Özlem Yıldız, önce ata bindi düşmekten korkunca dersi yarıda kesti.

Magazin - 09 Ağustos 2017 05:00
Düşmekten korkunca dersi yarıda kesti!
Özlem Yıldız, oğluyla Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Gümüşlük’teki Victoria’s adlı at çiftliğine uğrayan Özlem Yıldız, oğluyla ata bindi. Daha önce hiç ata binmediğini söyleyen Yıldız, düşmekten korkunca dersi yarıda kesti.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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