Özlem Yıldız, oğluyla Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Gümüşlük’teki Victoria’s adlı at çiftliğine uğrayan Özlem Yıldız, oğluyla ata bindi. Daha önce hiç ata binmediğini söyleyen Yıldız, düşmekten korkunca dersi yarıda kesti.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Düşmekten korkunca dersi yarıda kesti!
Önceki gün Gümüşlük’te bir at çiftliğine giden Özlem Yıldız, önce ata bindi düşmekten korkunca dersi yarıda kesti.Magazin - 09 Ağustos 2017 05:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Özlem Yıldız, at, Gümüşlük
MAGAZİN HABERLERİ
- Elçin Sangu sevgilisiyle tatilde!
- Türkan Şoray'dan mesaj var!
- Kayıtdışı dizisinin çekimleri başladı!
- Didem Soydan reklam yüzü oldu!
- Murat Aygen, ‘İstanbullu Gelin’ dizisi kadrosuna katıldı!
- Emre Altuğ, Türk Sanat Müziği albümü hazırladı!
- Yeliz Şar: Bu oyun için anneliği erteledim
- Siyah İnci'den ilk kareler geldi!
- Heidi Klum büyüledi!
- Survivor Seda Instagram'ı salladı!