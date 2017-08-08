Magazin - 09 Ağustos 2017 05:00

Özlem Yıldız, oğluyla Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Gümüşlük’teki Victoria’s adlı at çiftliğine uğrayan Özlem Yıldız, oğluyla ata bindi. Daha önce hiç ata binmediğini söyleyen Yıldız, düşmekten korkunca dersi yarıda kesti.Kaynak: hurriyet.com.tr