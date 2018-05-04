Dursun Özbek adaylığını açıkladı!

Galatasaray Başkanlığı'na yeniden aday olan Dursun Özbek, listesini tanıttı.

Spor - 04.05.2018 17:05
Dursun Özbek adaylığını açıkladı!
Galatasaray'da önceki dönemlerde başkalık yapan Dursun Özbek tekrardan aday olacağını söyledi. Dursun Özbek 20 Mayıs'a kadar konuşmayacağını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türkiye'nin taraftarıyla, kulübüyle, şanlı tarihiyle en büyük camiasına, Galatasarayımıza hizmet etmeye adayım. Azimle, omuz omuza çalışacak yeni bir ekiple birlikte ortak amaç için ter dökmeye adayım. İlgiye ihtiyaç duyan her konuyu özenle çözerek, başarılarımızı kalıcı kılmaya adayım. Geleceği içinde bulunduğu her kulvara taşıyacak, yeniliklere öncü olmak için adayım. Ekonomik istikrar ve maddi bağımsızlık için adayım. Doğduğu lisesi ile 500 yıllık bir kültür kaynağı olan camianın birlik içinde layık olduğu gibi yönetilmesi için adayım. Taraftarı, profesyonel ve amatör takımları, teknik heyetleri, lisesi ve yönetimiyle tek yürek olarak başarıya koşan Galatasaray için adayım. Ekip arkadaşlarımla bu armanın, bu büyük sevdanın, 30 milyonluk Galatasaray camiasının neferi olmak için adayız."
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Dursun Özbek

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Birce Akalay'dan Sevgililer Günü yorumu! Birce Akalay'dan Sevgililer Günü yorumu!
Murat Yıldırım o soruyu duyunca... Murat Yıldırım o soruyu duyunca...
Tolga Sarıtaş'tan Barış Manço şarkısı! Tolga Sarıtaş'tan Barış Manço şarkısı!
Ceylan Çapa'nın yüzü güldü! Ceylan Çapa'nın yüzü güldü!
Özcan Deniz'in bebeğin ismi belli oldu! Özcan Deniz'in bebeğin ismi belli oldu!
Yılın aşk bombası! Yılın aşk bombası!
"Kelebekler" filmine yıldız yağdı! "Kelebekler" filmine yıldız yağdı!
EDHO'da ayrılık iddiasına son nokta konuldu! EDHO'da ayrılık iddiasına son nokta konuldu!
Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ortaya çıktı! Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık nedeni ...

SPOR HABERLERİ

  • Ziraat Türkiye Kupası final tarihi değişikliği!
  • UEFA’ya 141 milyon Euro’luk dava!
  • Salzburg - Marsilya maç sonucu: 2-1
  • Atletico Madrid - Arsenal finalist?
  • Beşiktaş maça çıkmadı!
  • Liderliğini garanti!
  • Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı!
  • İkinci finalist belli oldu!
  • Şampiyon da olsa istifa edecek!
  • İlk finalist Real Madrid!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İzleyici Sena'yı istemiyor!
  • Mahkeme talebi kabul etti...
  • Paris Hilton'un video pişmalığı!
  • Selin Şekerci savunma yaptı!
  • Mert Fırat, Hande'yi sildi!
  • Tolga Güleç ve Yeliz Şar'dan sert tepki!
  • Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na sert sözler!
  • Maskeli Kadir Doğulu!
İzleyici Sena'yı istemiyor!