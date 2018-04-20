Dünyanın en ilginç moda trendleri!

Her modaya uyulmaz diye boşuna denmiyor. İşte dünyanın en ilginç moda trendleri..

Moda - 20.04.2018 15:24
Dünyanın en ilginç moda trendleri!
RENKLİ KOL ALTLARI

Son zamanlarda kadınlar için farkındalık yaratma amaçlı uzatılan koltuk altlarına bir yenisi daha eklendi. Artık koltuk altları saçlar gibi renk renk boyanabiliyor.


DEKORATİF LENSLER

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan lenslerde artık görüntüyü vurgulamak için veya kıyafetlerinize göre göz renklerinizi dekoratif bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz.


TÜYLÜ TIRNAKLAR

Son zamanlarda yaygın olarak görülen tırnak desenlerine farklı bir boyut geldi. Gün içerisindeki gerçekleştirmeniz gereken işlevlerinizi ne kadar gerçekleştirebilirsiniz bilinmez.


PLASTİK GİYSİLER

Rihanna sayesinde iyice yaygınlaşan bu kıyafetler bu sezon öne çıkmaya devam edecek gibi.
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