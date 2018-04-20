Dünyanın en ilginç moda trendleri!

Moda - 20.04.2018 15:24

Son zamanlarda kadınlar için farkındalık yaratma amaçlı uzatılan koltuk altlarına bir yenisi daha eklendi. Artık koltuk altları saçlar gibi renk renk boyanabiliyor.Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan lenslerde artık görüntüyü vurgulamak için veya kıyafetlerinize göre göz renklerinizi dekoratif bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz.Son zamanlarda yaygın olarak görülen tırnak desenlerine farklı bir boyut geldi. Gün içerisindeki gerçekleştirmeniz gereken işlevlerinizi ne kadar gerçekleştirebilirsiniz bilinmez.Rihanna sayesinde iyice yaygınlaşan bu kıyafetler bu sezon öne çıkmaya devam edecek gibi.