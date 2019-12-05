ÇİN
Çinliler yeni yılda birbirlerine 'bereket' anlamını taşıyan mandalina hediye ediyorlar. Küçük çocuklara ise kırmızı hediye kartları veriliyor.
FRANSA
Yeni yılda Fransız çocuklar, hediye dolması için şöminenin yanına ayakkabılarını bırakıyorlar. Ağaç gövdesi şeklindeki yılbaşı pastası "Bouche de Noel" mutlaka her masada bulunuyor.
DANİMARKA
Danimarka'da insanlar arkadaş edinme dileklerinin gerçekleşmesi için seçtikleri birinin kapısında tabak veya bardak kırıyorlar.
İSPANYA
İspanya'da insanlar şehir meydanlarındaki çam ağaçlarının etrafında toplanıyorlar. Saat 12 olduğunda ise ağızlarına 12 adet üzüm atıyorlar, 1 dakika içinde o üzümleri bitirenlerin dileklerinin gerçek olacağına inanılıyor.
İRLANDA
İrlandalı kadınlar evlenecekleri adamla tanışmak için yeni yıl gecesinde yastıklarının altında ökse otu koyuyorlar.
BELARUS
Belaruslular o yıl ilk kimin evleneceğini anlamak için bekar kadınları yere oturturlar ve önlerine mısır koçanı koyarlar, sonra da ortaya bir horoz bırakırlar. Horoz ilk kimin koçanını yerse o yıl ilk onun evleneceği düşünülüyor.
FİNLANDİYA
Finlandalılar küçük bir metal parçasını eriterek suya atar. Ortaya çıkan şekil yeni yılın nasıl geçeceğini anlamak için yorumlanır.
ŞİLİ
Şili'de yeni yıl gecesinde ölen aile bireylerinin mezarı başında uyunur.
Dünyadan ilginç yeni yıl gelenekleri!
Dünyanın her yerinde birbirinden farklı yeni yıl gelenekleri var. İşte onlardan bazıları...
05.12.2019 09:41 Yaşam